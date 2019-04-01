В Калмыкии адаптивный спорт имеет перспективы

Долгой, заинтересованной и плодотворной стала беседа федеральных чиновников от параспорта с руководителем степной республики Бату Хасиковым. С первых минут встречи было понятно, что стороны говорят на «одном языке», проблемы и болевые точки этой сферы хорошо знакомы и понятны каждому из её участников. Согласились и в том, что удобное географическое положение Калмыкии и очевидные успехи в адаптивном спорте делают перспективным развитие этого направления в регионе.



Гости подчеркнули, республика могла бы собирать у себя паралимпийцев всего юга России. Нужен специальный центр подготовки и проведения спортивных мероприятий различного уровня. Хасиков согласился, что это может стать важным направлением развития региона наряду с динамично расширяющимся туристическим кластером Калмыкии.



Представители ПКР и РУСВАДА заверили главу республики, что готовы немедленно включиться в работу и всемерно поддержать это успешно стартовавшее направление в Калмыки. И уже в сентябре смогут привезти свою команду.



Поделился с гостями Бату Хасиков и своими планами относительно строительства у нас крытого катка. Члены большой делегации пригласили его принять участие в детском парафоруме, где будет много полезных и важных мастер-классов. Долгой, заинтересованной и плодотворной стала беседа федеральных чиновников от параспорта с руководителем степной республики Бату Хасиковым. С первых минут встречи было понятно, что стороны говорят на «одном языке», проблемы и болевые точки этой сферы хорошо знакомы и понятны каждому из её участников. Согласились и в том, что удобное географическое положение Калмыкии и очевидные успехи в адаптивном спорте делают перспективным развитие этого направления в регионе.Гости подчеркнули, республика могла бы собирать у себя паралимпийцев всего юга России. Нужен специальный центр подготовки и проведения спортивных мероприятий различного уровня. Хасиков согласился, что это может стать важным направлением развития региона наряду с динамично расширяющимся туристическим кластером Калмыкии.Представители ПКР и РУСВАДА заверили главу республики, что готовы немедленно включиться в работу и всемерно поддержать это успешно стартовавшее направление в Калмыки. И уже в сентябре смогут привезти свою команду.Поделился с гостями Бату Хасиков и своими планами относительно строительства у нас крытого катка. Члены большой делегации пригласили его принять участие в детском парафоруме, где будет много полезных и важных мастер-классов.



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