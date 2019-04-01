ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 16:05

Элиста накануне ненадолго стала столицей паралимпийского спорта


Элиста накануне ненадолго стала столицей паралимпийского спорта. Здесь провёл свою работу Исполком Паралимпиского комитета России. В калмыцкой столице высадился целый десант из членов этой организации и тех, кто каждый день занимается развитием адаптивного спорта и его поддержкой. Возглавляющий это движение в стране Владимир Лукин, Председатель исполкома Павел Рожков и генеральный директор Российского антидопингового агентства Ю́рий Ганус привезли с собой 5 многократных паралимпийских чемпионов в различных видах спорта – членов исполкома ПКР. Перед началом работы гости выполнили приятную миссию. Вручили почётные грамоты и благодарности местным деятелям, успешно работающим в этих сферах.

В повестке дня значилось восстановление членства российского паралимпийского комитета в международной организации и подготовка команд к предстоящим летним играм в 2020-ом году в Токио и зимним 2024 года в Пекине. Напомню, российские параспортсмены последние 2 года из-за допинг-скандала были отстранены от деятельности международного комитета. И лишь 15 марта это решение было снято. И ещё три года Россия будет под пристальным вниманием.



Другие новости по теме:

  • Адаптивному спорту - особое внимание
  • Элиста – город равных возможностей
  • В Элисте состоится Фестиваль адаптивного спорта
  • Элиста на два дня стала архивной столицей
  • Элиста в очередной раз соберет членов Ассоциации «Юг»
  • Детская паралимпийская сборная республики готовится к первенству России
  • Паралимпийцам Калмыкии гарантирована государственная поддержка
  • На Паралимпийские зимние игры отправится группа поддержки из Калмыкии
  • МОК принял единственное верное решение: борьба - олимпийский вид спорта
  • Спортивная общественность Калмыкии против исключения борьбы из Олимпийских игр

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34