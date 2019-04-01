Элиста накануне ненадолго стала столицей паралимпийского спорта. Здесь провёл свою работу Исполком Паралимпиского комитета России. В калмыцкой столице высадился целый десант из членов этой организации и тех, кто каждый день занимается развитием адаптивного спорта и его поддержкой. Возглавляющий это движение в стране Владимир Лукин, Председатель исполкома Павел Рожков и генеральный директор Российского антидопингового агентства Ю́рий Ганус привезли с собой 5 многократных паралимпийских чемпионов в различных видах спорта – членов исполкома ПКР. Перед началом работы гости выполнили приятную миссию. Вручили почётные грамоты и благодарности местным деятелям, успешно работающим в этих сферах.



В повестке дня значилось восстановление членства российского паралимпийского комитета в международной организации и подготовка команд к предстоящим летним играм в 2020-ом году в Токио и зимним 2024 года в Пекине. Напомню, российские параспортсмены последние 2 года из-за допинг-скандала были отстранены от деятельности международного комитета. И лишь 15 марта это решение было снято. И ещё три года Россия будет под пристальным вниманием. Элиста накануне ненадолго стала столицей паралимпийского спорта. Здесь провёл свою работу Исполком Паралимпиского комитета России. В калмыцкой столице высадился целый десант из членов этой организации и тех, кто каждый день занимается развитием адаптивного спорта и его поддержкой. Возглавляющий это движение в стране Владимир Лукин, Председатель исполкома Павел Рожков и генеральный директор Российского антидопингового агентства Ю́рий Ганус привезли с собой 5 многократных паралимпийских чемпионов в различных видах спорта – членов исполкома ПКР. Перед началом работы гости выполнили приятную миссию. Вручили почётные грамоты и благодарности местным деятелям, успешно работающим в этих сферах.В повестке дня значилось восстановление членства российского паралимпийского комитета в международной организации и подготовка команд к предстоящим летним играм в 2020-ом году в Токио и зимним 2024 года в Пекине. Напомню, российские параспортсмены последние 2 года из-за допинг-скандала были отстранены от деятельности международного комитета. И лишь 15 марта это решение было снято. И ещё три года Россия будет под пристальным вниманием.



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