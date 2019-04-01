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Вчера, 16:04

Оперативная обстановка под контролем


Об итогах всероссийских командно-штабных учениях в национальный центр управления в кризисных ситуациях доложил временно исполняющий обязанности главы региона Бату Хасиков. Совещание состоялось по видеоконференцсвязи.

Как отметил Хасиков, оперативная обстановка под контролем. На данный период наиболее существенным риском для региона является начало пожароопасного сезона. Для предотвращения природных пожаров выполняется комплекс профилактических мер.

Трёхдневные масштабные командно-штабные учения завершились накануне в Элисте. Всё происходило на Колонском пруду. Объединённые подразделения спасателей, медиков, волонтёров и всех задействованных структур проявили чёткую слаженную работу в условиях условного степного пожара и продемонстрировали высокую готовность к чрезвычайным ситуациям.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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