Православные отметили праздник Сретение

Торжество, посвященное православному празднику Сретение, в Казанском соборе прошло в особой атмосфере. Ведь этот день отмечается и как праздник православной молодежи.



По завершению литургии, Владыка Юстиниан принял участие в церемонии награждения, отметив деятельность детского хора – участника рождественских торжеств в Москве. Поздравление и подарки также были вручены волонтерам. Торжество, посвященное православному празднику Сретение, в Казанском соборе прошло в особой атмосфере. Ведь этот день отмечается и как праздник православной молодежи.По завершению литургии, Владыка Юстиниан принял участие в церемонии награждения, отметив деятельность детского хора – участника рождественских торжеств в Москве. Поздравление и подарки также были вручены волонтерам.



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