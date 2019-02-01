Арт-объект «Стела Велимира Хлебникова» в финале Всероссийского конкурса «Культурный след»

В Москве экспертный совет Всероссийского конкурса «Культурный след», открывающий новые достопримечательности городов страны, выбирает победителя. Арт-объект «Стела Велимира Хлебникова», вошел в число финалистов. Его автор – элистинец Олег Ермаков. Если его идея окажется лучшей, то в степной столице появится уникальный памятник уроженцу Калмыкии, «председателю земного шара».



«Стела Велимира Хлебникова» лидер конкурса. В рамках народного голосования в интернете она привлекла внимание более 4-х тысяч россиян. Автор проекта Олег Ермаков в качестве арт-объекта использовал линогравюру белорусского художника Владимира Хина, созданную в 1914 году. Это иллюстрация гранитной стелы, на которой высечен барельеф поэта с цитатами из автобиографической заметки Хлебникова.



В рамках «Литературного следа» любой желающий может предложить идею. За все этапы всероссийского конкурса реализовано уже 4 проекта. Лучший из авторов получает - 100 тысяч рублей. Сразу пять победителей силами профессиональных художников и спонсоров в регионах смогут реализовать свой арт-проект до конца этого года.



Олег Ермаков считает, что его литературный арт-объект сможет стать центром притяжения не только для жителей Калмыкии, но и повысит интерес гостей степной столицы к творчеству нашего гениального земляка. Ведь первый памятник Хлебникову установили на его родине в селе Малые Дербеты. За эту прекрасную работу скульптор Степан Ботиев был удостоен серебряной медали Российской Академии художеств. Им же был создан и бюст поэта, установленный во дворе многопрофильной гимназии, которая носит имя «председателя земного шара».



Всего в России три памятника поэту. Один из них расположен на Новодевичьем кладбище в Москве. Покой Велимира Хлебникова хранит «каменная баба» со степного кургана. Установить ее решили друзья русского авангардиста и основоположника футуризма. Его прах привезли в 1960 году из деревни Ручьи Новгородской области, в которой появился еще один монумент. И может быть «Стела», предложенная Олегом Ермаковым станет четвертым. Кстати, в этом году от Калмыкии представлены еще два объекта. Это авторские работы Ильяны Андреевой - «Шахматная доска» и «Арт-кибитка Пушкина» к 220-летию со дня рождения поэта. В Москве экспертный совет Всероссийского конкурса «Культурный след», открывающий новые достопримечательности городов страны, выбирает победителя. Арт-объект «Стела Велимира Хлебникова», вошел в число финалистов. Его автор – элистинец Олег Ермаков. Если его идея окажется лучшей, то в степной столице появится уникальный памятник уроженцу Калмыкии, «председателю земного шара».«Стела Велимира Хлебникова» лидер конкурса. В рамках народного голосования в интернете она привлекла внимание более 4-х тысяч россиян. Автор проекта Олег Ермаков в качестве арт-объекта использовал линогравюру белорусского художника Владимира Хина, созданную в 1914 году. Это иллюстрация гранитной стелы, на которой высечен барельеф поэта с цитатами из автобиографической заметки Хлебникова.В рамках «Литературного следа» любой желающий может предложить идею. За все этапы всероссийского конкурса реализовано уже 4 проекта. Лучший из авторов получает - 100 тысяч рублей. Сразу пять победителей силами профессиональных художников и спонсоров в регионах смогут реализовать свой арт-проект до конца этого года.Олег Ермаков считает, что его литературный арт-объект сможет стать центром притяжения не только для жителей Калмыкии, но и повысит интерес гостей степной столицы к творчеству нашего гениального земляка. Ведь первый памятник Хлебникову установили на его родине в селе Малые Дербеты. За эту прекрасную работу скульптор Степан Ботиев был удостоен серебряной медали Российской Академии художеств. Им же был создан и бюст поэта, установленный во дворе многопрофильной гимназии, которая носит имя «председателя земного шара».Всего в России три памятника поэту. Один из них расположен на Новодевичьем кладбище в Москве. Покой Велимира Хлебникова хранит «каменная баба» со степного кургана. Установить ее решили друзья русского авангардиста и основоположника футуризма. Его прах привезли в 1960 году из деревни Ручьи Новгородской области, в которой появился еще один монумент. И может быть «Стела», предложенная Олегом Ермаковым станет четвертым. Кстати, в этом году от Калмыкии представлены еще два объекта. Это авторские работы Ильяны Андреевой - «Шахматная доска» и «Арт-кибитка Пушкина» к 220-летию со дня рождения поэта.



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