ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:29

Онлайн-общение в социальных сетях набирает популярность


Общение в интернет-пространстве, как еще один шаг по сближению к народу. Онлайн-общение в социальных сетях все больше набирает популярность. Открытость и прозрачность. Такой тренд задал членам кабинета министров глава региона. В рамках поручения главы республики. Первопроходцем стал председатель правительства Игорь Зотов. Теперь – министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева.

Итак, Нелли Ткачева в ожидании прямого эфира. Министр призналась, что немного волнуется.

Калмыкия по линии ЖКХ достойно представлена на федеральном уровне. С этого начала общение Нелли Ткачева. Об этом говорил и члену Общественной палаты России Игорю Шпектору, который лично ознакомился с итогами реализации целевых программ. Осмотрел дворовые территории, дома после капремонта, оценил работу управляющих компаний.

Вопросов было много, как частного характера, так, в общем, актуальных проблем в сфере. Например, говорили о стихийных свалках. По словам Ткачевой, их в республике больше ста, в том числе в районах.

Жители 7-го микрорайона высказали пожелание - внести двор одного из домов в федеральную программу по благоустройству. В прошлом году привели в порядок 24 объекта. В этом году выделены свыше 80-ти миллионов рублей. Это больше, чем было, но в этом сезоне условия не позволяют включить в список дворы.

Интересовали и льготы по оплате ЖКХ, работы лифтов. А жителей 64-го дома 8 микрорайона жаловались на неприятные запахи из канализации.

Активное участие в беседе приняли и жители районов. Так, из поселка Октябрьский Приютненского района озвучили вопрос водоснабжения.

Всего министр успела ответить на 43 вопроса. К слову, она - активный пользователь Инстаграм. У Нелли Ткачевой семь действующих чатов. Один из них она озвучила в эфире для дальнейшего общения с жителями.

С теми вопросами, которые не прозвучали в эфире, будут переданы Нелли Ткачевой.



Другие новости по теме:

  • Нелли Ткачева провела прямой эфир в Instagram
  • Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева ответила на вопросы граждан
  • Нелли Ткачева проведёт прямой эфир в Instagram
  • Нелли Ткачева 14 февраля проведёт прямой эфир в Instagram
  • Игорь Зотов в прямом эфире общался с жителями Калмыкии в Инстаграм
  • Онлайн-общение Главы региона с жителями Калмыкии состоится 13 декабря
  • Министр ЖКХ ответила на вопросы журналистов
  • Продолжается онлайн общение Главы Калмыкии с жителями региона
  • Готов ли регион к отопительному сезону?
  • К концу года в Элисте решится проблема качественного водоснабжения

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34