Онлайн-общение в социальных сетях набирает популярность

Общение в интернет-пространстве, как еще один шаг по сближению к народу. Онлайн-общение в социальных сетях все больше набирает популярность. Открытость и прозрачность. Такой тренд задал членам кабинета министров глава региона. В рамках поручения главы республики. Первопроходцем стал председатель правительства Игорь Зотов. Теперь – министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева.



Итак, Нелли Ткачева в ожидании прямого эфира. Министр призналась, что немного волнуется.



Калмыкия по линии ЖКХ достойно представлена на федеральном уровне. С этого начала общение Нелли Ткачева. Об этом говорил и члену Общественной палаты России Игорю Шпектору, который лично ознакомился с итогами реализации целевых программ. Осмотрел дворовые территории, дома после капремонта, оценил работу управляющих компаний.



Вопросов было много, как частного характера, так, в общем, актуальных проблем в сфере. Например, говорили о стихийных свалках. По словам Ткачевой, их в республике больше ста, в том числе в районах.



Жители 7-го микрорайона высказали пожелание - внести двор одного из домов в федеральную программу по благоустройству. В прошлом году привели в порядок 24 объекта. В этом году выделены свыше 80-ти миллионов рублей. Это больше, чем было, но в этом сезоне условия не позволяют включить в список дворы.



Интересовали и льготы по оплате ЖКХ, работы лифтов. А жителей 64-го дома 8 микрорайона жаловались на неприятные запахи из канализации.



Активное участие в беседе приняли и жители районов. Так, из поселка Октябрьский Приютненского района озвучили вопрос водоснабжения.



Всего министр успела ответить на 43 вопроса. К слову, она - активный пользователь Инстаграм. У Нелли Ткачевой семь действующих чатов. Один из них она озвучила в эфире для дальнейшего общения с жителями.



С теми вопросами, которые не прозвучали в эфире, будут переданы Нелли Ткачевой. Общение в интернет-пространстве, как еще один шаг по сближению к народу. Онлайн-общение в социальных сетях все больше набирает популярность. Открытость и прозрачность. Такой тренд задал членам кабинета министров глава региона. В рамках поручения главы республики. Первопроходцем стал председатель правительства Игорь Зотов. Теперь – министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева.Итак, Нелли Ткачева в ожидании прямого эфира. Министр призналась, что немного волнуется.Калмыкия по линии ЖКХ достойно представлена на федеральном уровне. С этого начала общение Нелли Ткачева. Об этом говорил и члену Общественной палаты России Игорю Шпектору, который лично ознакомился с итогами реализации целевых программ. Осмотрел дворовые территории, дома после капремонта, оценил работу управляющих компаний.Вопросов было много, как частного характера, так, в общем, актуальных проблем в сфере. Например, говорили о стихийных свалках. По словам Ткачевой, их в республике больше ста, в том числе в районах.Жители 7-го микрорайона высказали пожелание - внести двор одного из домов в федеральную программу по благоустройству. В прошлом году привели в порядок 24 объекта. В этом году выделены свыше 80-ти миллионов рублей. Это больше, чем было, но в этом сезоне условия не позволяют включить в список дворы.Интересовали и льготы по оплате ЖКХ, работы лифтов. А жителей 64-го дома 8 микрорайона жаловались на неприятные запахи из канализации.Активное участие в беседе приняли и жители районов. Так, из поселка Октябрьский Приютненского района озвучили вопрос водоснабжения.Всего министр успела ответить на 43 вопроса. К слову, она - активный пользователь Инстаграм. У Нелли Ткачевой семь действующих чатов. Один из них она озвучила в эфире для дальнейшего общения с жителями.С теми вопросами, которые не прозвучали в эфире, будут переданы Нелли Ткачевой.



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