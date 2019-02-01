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Сегодня, 12:27

В России отмечается тридцатилетие со дня вывода советских войск из Афганистана


Сегодня в России отмечается тридцатилетие со дня вывода советских войск из Афганистана. Эта страница в истории страны навсегда останется болью для родных и близких героев. Память о воинах-интернационалистах увековечена в мемориалах, фильмах и книгах. А инициативные ветераны и их родные ежегодно собираются в этот день чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни, отстаивая интересы Родины.

Имена многих из них вошли в новую большую биографическую энциклопедию «Локальные воины и вооруженные конфликты», выпущенную к юбилейной дате. В издании есть страницы, посвященные семидесяти пяти представителям Калмыкии. Двести экземпляров книги планируют приобрести на благотворительные средства и финансирование гранта регионального министерства экономики и торговли.

Это издание – наглядное подтверждение, что нет ничего более ценного, чем патриотизм, чувство долга и ответственности перед своим народом. Это - признание мужества и отваги славных сынов Отчизны. Это - призыв извлекать уроки из истории войны и ее последствий.

Смотрите завтра в 8.40 в рамках программы «Местное время. Суббота» передачу из цикла «С любовью к Отечеству». Она посвящена участникам боевых действий в Афганистане, которые сегодня ведут активную военно-патриотическую работу, встречаются с детьми и молодежью и рассказывают им о своих боевых товарищах.



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