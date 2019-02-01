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Сегодня, 12:27

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе стабилизируется


На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе стабилизируется. Об этом сообщил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

Так, если в целом по республике уже сняты карантинные мероприятия, то в Элисте с большей долей вероятности это произойдет уже на следующей неделе, во вторник.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, наблюдается снижение уровня недельного порога более чем в два раза.



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