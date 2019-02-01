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Сегодня, 12:21

На Российском инвестиционном форуме в Сочи ожидается подписание новых соглашений


Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи будут подписаны еще несколько соглашений. Вложения будут направлены на развитие социально-экономические сферы степного региона. А это и здравоохранение, и образование, а строительство ветряных электростанций в районах республики. Это не только пополнит бюджет, но и позволит дать новый виток развитию каждой отрасли.

Основная тема форума национальные проекты от стратегии к действию. Именно здесь в Сочи дан старт к практической реализации нацпроектов. Форум стал профильной площадкой для поиска и разработки конкретных предложений, для решения задач направленных на улучшение качества жизни россиян.

Благоприятный инвестиционный климат – один из факторов, которые способствуют успешной реализации нацпроектов. Но инвестиции не приходят сами по себе. Сочинский форум позволяет в полной мере продемонстрировать возможности региона для привлечения средств. В первый день глава Калмыкии провел ряд встреч и подписал шесть соглашений. Они направлены на улучшение благосостояния жителей республики. В числе первых подписан документ об обновлении автопарка медучреждений. Также в Калмыкии возобновится строительство ветроэлектростанций. И продолжится успешное сотрудничество с многолетним партнером - компанией «Лукойл».

Кроме того, рассмотрен проект по установке насосных станций. Об этом говорили на встрече руководством компании «Хевел», которая занимается строительством солнечных электростанций в Калмыкии.

И в строительство новых спортивных объектов, в том числе ледового дворца, будут вкладывать деньги инвесторы. Соглашение об этом подписано с компанией Вымпел.

В рамках форума Алексей Орлов в очередной раз дал интервью ведущим информационным агентствам страны. Журналисты задавали разные вопросы, но чаще всего затрагивали празднование 100-летие автономии. Орлов пояснил, главный подарок жителям - открытие и реконструкция социальных объектов.

Работа инвестиционного форума продолжается. Алексей Орлов проведет очередную встречу. Их сегодня будет немало. Небольшая южная республика вызывает интересов многих инвестиционных компаний и они готовы вкладывать средства в ее развитие.



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