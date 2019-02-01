Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан встретился с ветеранами боевых действий в Афганистане и матерями погибших защитников Отечества. Эта встреча носила неофициальный характер. Она приурочена к тридцатилетию вывода войск из Афганистана. Воины – интернационалисты поделились своими воспоминаниями о прохождении службы.



Как отметил владыка Юстиниан - это огромный пример мужества для всех последующих поколений. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан встретился с ветеранами боевых действий в Афганистане и матерями погибших защитников Отечества. Эта встреча носила неофициальный характер. Она приурочена к тридцатилетию вывода войск из Афганистана. Воины – интернационалисты поделились своими воспоминаниями о прохождении службы.Как отметил владыка Юстиниан - это огромный пример мужества для всех последующих поколений.



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