В Национальном театре состоится праздничный показ мюзикла «Тальяночка на поляночке»

В Национальном драмтеатре 19 и 20 февраля состоится праздничный показ мюзикла «Тальяночка на поляночке», посвященный Дню Защитника Отечества.



Сюжет построен на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Зрители на время перенесутся в тот период и смогут увидеть как между боями, несмотря на смертельные раны, советский народ мог отдыхать: петь, танцевать, наслаждаться жизнью.



Все образы собирательны, но в одном из главных героев зрители смогут узнать народного генерала Басана Городовикова. Постановка удостоена национальной премии «Улан Зала» в номинации «Премьера года».



Начало в 19 часов. В Национальном драмтеатре 19 и 20 февраля состоится праздничный показ мюзикла «Тальяночка на поляночке», посвященный Дню Защитника Отечества.Сюжет построен на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Зрители на время перенесутся в тот период и смогут увидеть как между боями, несмотря на смертельные раны, советский народ мог отдыхать: петь, танцевать, наслаждаться жизнью.Все образы собирательны, но в одном из главных героев зрители смогут узнать народного генерала Басана Городовикова. Постановка удостоена национальной премии «Улан Зала» в номинации «Премьера года».Начало в 19 часов.



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