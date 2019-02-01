«Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио

Здравоохранение Калмыкии – сегодня главная тема интерактивной радиопрограммы «Здесь и сейчас». На все вопросы и обращения ответит профильный министр Юрий Кикенов.



Вы можете принять участие в беседе, телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Здравоохранение Калмыкии – сегодня главная тема интерактивной радиопрограммы «Здесь и сейчас». На все вопросы и обращения ответит профильный министр Юрий Кикенов.Вы можете принять участие в беседе, телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб.



Смотреть полный выпуск новостей



