Сегодня - День Святого Валентина

В календаре интересных дат 14-го февраля – на первом месте День Святого Валентина, любимый праздник всех влюбленных. Он популярен в основном в западных странах, в некоторых его отмечают с размахом. Ну а для россиян – это еще одни повод поздравить близких, оказать внимание и обменяться подарками. В календаре интересных дат 14-го февраля – на первом месте День Святого Валентина, любимый праздник всех влюбленных. Он популярен в основном в западных странах, в некоторых его отмечают с размахом. Ну а для россиян – это еще одни повод поздравить близких, оказать внимание и обменяться подарками.



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