К 100-летию автономии Калмыкии выпустят книги по истории, культуре и этнографии народа

К 100-летию автономии Калмыкии в калмыцком научном центре РАН будут выпущены несколько книг, имеющих важное значение с точки зрения истории, культуры и этнографии народа. Работают и с фольклорным направлением. Ну а руководство учреждения прилагает все усилия, чтобы ученые могли заниматься исследовательской работой, не отвлекаясь на решение бытовых проблем. Совсем недавно завершилось строительство дома для сотрудников центра.



Молодой ученый Цаган Селеева пока не свыклась мыслью, что у нее есть собственное жилье. Но теперь, говорит она, можно больше времени уделить исследованиям.



Еще одно важное событие для Цаган Селеевой – защита диссертации по эпосу «Джангар». Сейчас она занимается сравнительным исследованием синьцзян - уйгурской версии сказания с песнями Ээлян овла. Помимо этого, она приняла участие в реализации масштабного проекта – «Богатырские сказки».



Дом для ученых строили с 2014 года, кстати, еще одним доказательством того, что руководство научного центра старается создать все условия для сотрудников, в том числе бытовые – средства на внутренние работы были изысканы из внебюджетных источников.



В этом году в научном центре готовятся выпустить в свет ряд изданий. Пока они есть только в сигнальном варианте. Доктор исторических наук Уташ Очиров представляет книгу, посвященную истории отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии с использованием материалов ведущих архивов страны и зарубежья. Она называется «Клятве остались верны» в соавторстве с московским ученым Сергеем Заярновым, внуком комиссара легендарной 110-той.



Также значимы исследования ученых – фольклористов. Задуманный им масштабный проект «Свод калмыцкого фольклора» успешно реализуется. К «Мифам, легендам, преданиям» и « Богатырским сказкам» в этом году прибавятся еще несколько изданий. «Сказки о животных, «Небылицы», и, конечно, тома героического эпоса «Джангар». Это будет подарок к 100-летию автономии Калмыкии в 2020 году.



Начата работа над проектом по созданию собрания сочинений калмыцких поэтов и писателей. Так, уже есть сигнальный вариант первого тома сборника Михаила Хонинова. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения.



А еще к 100-летию автономии должны завершить работу по переводу на электронный носитель номера газеты «Хальмг унн» за 1957 – 60 годы. Уже оцифровано более 6 тысяч статей и фотографий, относящихся в основном к начальному периоду издания. Газета, по словам ученых, своеобразный дневник эпохи. К 100-летию автономии Калмыкии в калмыцком научном центре РАН будут выпущены несколько книг, имеющих важное значение с точки зрения истории, культуры и этнографии народа. Работают и с фольклорным направлением. Ну а руководство учреждения прилагает все усилия, чтобы ученые могли заниматься исследовательской работой, не отвлекаясь на решение бытовых проблем. Совсем недавно завершилось строительство дома для сотрудников центра.Молодой ученый Цаган Селеева пока не свыклась мыслью, что у нее есть собственное жилье. Но теперь, говорит она, можно больше времени уделить исследованиям.Еще одно важное событие для Цаган Селеевой – защита диссертации по эпосу «Джангар». Сейчас она занимается сравнительным исследованием синьцзян - уйгурской версии сказания с песнями Ээлян овла. Помимо этого, она приняла участие в реализации масштабного проекта – «Богатырские сказки».Дом для ученых строили с 2014 года, кстати, еще одним доказательством того, что руководство научного центра старается создать все условия для сотрудников, в том числе бытовые – средства на внутренние работы были изысканы из внебюджетных источников.В этом году в научном центре готовятся выпустить в свет ряд изданий. Пока они есть только в сигнальном варианте. Доктор исторических наук Уташ Очиров представляет книгу, посвященную истории отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии с использованием материалов ведущих архивов страны и зарубежья. Она называется «Клятве остались верны» в соавторстве с московским ученым Сергеем Заярновым, внуком комиссара легендарной 110-той.Также значимы исследования ученых – фольклористов. Задуманный им масштабный проект «Свод калмыцкого фольклора» успешно реализуется. К «Мифам, легендам, преданиям» и « Богатырским сказкам» в этом году прибавятся еще несколько изданий. «Сказки о животных, «Небылицы», и, конечно, тома героического эпоса «Джангар». Это будет подарок к 100-летию автономии Калмыкии в 2020 году.Начата работа над проектом по созданию собрания сочинений калмыцких поэтов и писателей. Так, уже есть сигнальный вариант первого тома сборника Михаила Хонинова. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения.А еще к 100-летию автономии должны завершить работу по переводу на электронный носитель номера газеты «Хальмг унн» за 1957 – 60 годы. Уже оцифровано более 6 тысяч статей и фотографий, относящихся в основном к начальному периоду издания. Газета, по словам ученых, своеобразный дневник эпохи.



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