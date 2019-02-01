Сотрудники МЧС провели учения на Колонском пруду с применением специального оборудования в рамках практической части Месячника «Безопасности на воде в зимний период», который стартовал сегодня. Спасатели не только отработали слаженные действия, но и спасли жизнь человеку. Как это было?



Спасатели продемонстрировали умелое владение оборудованием. С его помощью удалось спасти из воды условного пострадавшего. Устройство уложили на лед и вместе с сотрудником МЧС направили в сторону тонущего. На специальных санях его сразу же доставили на берег и оказали необходимую помощь. Используют это приспособление впервые.



Максимальную собранность и оперативность – вот что главное при спасении тонущего, учитывая хрупкость льда.



Несмотря на предостережения и очевидную опасность нахождения на открытых водоемах, не все думают о самосохранении.



В дни вынужденных каникул из-за ОРВИ и гриппа водоемы вызывают особое беспокойство. Колонский пруд, считают спасатели, всегда привлекает детей. Любителей погонять шайбу, покататься на коньках или на санях, порыбачить достаточно. А вот то, что неустойчивая зимняя погода может представлять опасность, задумываются лишь единицы. Поэтому сотрудники МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Что касается проведенных учений, то такие практические мероприятия позволяют испытать новые технические возможности. Сотрудники МЧС провели учения на Колонском пруду с применением специального оборудования в рамках практической части Месячника «Безопасности на воде в зимний период», который стартовал сегодня. Спасатели не только отработали слаженные действия, но и спасли жизнь человеку. Как это было?Спасатели продемонстрировали умелое владение оборудованием. С его помощью удалось спасти из воды условного пострадавшего. Устройство уложили на лед и вместе с сотрудником МЧС направили в сторону тонущего. На специальных санях его сразу же доставили на берег и оказали необходимую помощь. Используют это приспособление впервые.Максимальную собранность и оперативность – вот что главное при спасении тонущего, учитывая хрупкость льда.Несмотря на предостережения и очевидную опасность нахождения на открытых водоемах, не все думают о самосохранении.В дни вынужденных каникул из-за ОРВИ и гриппа водоемы вызывают особое беспокойство. Колонский пруд, считают спасатели, всегда привлекает детей. Любителей погонять шайбу, покататься на коньках или на санях, порыбачить достаточно. А вот то, что неустойчивая зимняя погода может представлять опасность, задумываются лишь единицы. Поэтому сотрудники МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Что касается проведенных учений, то такие практические мероприятия позволяют испытать новые технические возможности.



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