ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:33

Сотрудники МЧС провели учения на Колонском пруду


Сотрудники МЧС провели учения на Колонском пруду с применением специального оборудования в рамках практической части Месячника «Безопасности на воде в зимний период», который стартовал сегодня. Спасатели не только отработали слаженные действия, но и спасли жизнь человеку. Как это было?

Спасатели продемонстрировали умелое владение оборудованием. С его помощью удалось спасти из воды условного пострадавшего. Устройство уложили на лед и вместе с сотрудником МЧС направили в сторону тонущего. На специальных санях его сразу же доставили на берег и оказали необходимую помощь. Используют это приспособление впервые.

Максимальную собранность и оперативность – вот что главное при спасении тонущего, учитывая хрупкость льда.

Несмотря на предостережения и очевидную опасность нахождения на открытых водоемах, не все думают о самосохранении.

В дни вынужденных каникул из-за ОРВИ и гриппа водоемы вызывают особое беспокойство. Колонский пруд, считают спасатели, всегда привлекает детей. Любителей погонять шайбу, покататься на коньках или на санях, порыбачить достаточно. А вот то, что неустойчивая зимняя погода может представлять опасность, задумываются лишь единицы. Поэтому сотрудники МЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Что касается проведенных учений, то такие практические мероприятия позволяют испытать новые технические возможности.



Другие новости по теме:

  • Спасатели в Колонском пруду спасли «тонущего» человека
  • Спасение утопающего не должно быть делом рук самого утопающего
  • Калмыцкие спасатели провели тренировочные тактические учения
  • На Колонском пруду спасатели провели мастер-класс для отдыхающих
  • Пятиклассники Троицкой школы вытащили шестилетнего мальчика, провалившегося под лед
  • На Колонском учат как себя вести на пляже
  • На Колонском пруду организовали открытый каток
  • Сотрудники ГУ МЧС по РК провели учения
  • Спасатели МЧС провели масштабные учения
  • В Колонском пруду запретили купаться

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34