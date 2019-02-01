Сегодня жители Лагани сделают свой выбор. От них зависит, каким будет приморский город, а вернее «Малая площадь». Именно этот объект предстоит благоустроить в рамках целевой программы «Комфортная городская среда».



Началось рейтинговое голосование за дизайн-проект. Мнение каждого имеет значение. Уже поступило более тысячи предложений. В целом по республике будут приведены в порядок 8 общественных территорий. Сегодня жители Лагани сделают свой выбор. От них зависит, каким будет приморский город, а вернее «Малая площадь». Именно этот объект предстоит благоустроить в рамках целевой программы «Комфортная городская среда».Началось рейтинговое голосование за дизайн-проект. Мнение каждого имеет значение. Уже поступило более тысячи предложений. В целом по республике будут приведены в порядок 8 общественных территорий.



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