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Сегодня, 11:30

В Калмыкии девятиклассники прошли испытания по новому обязательному экзамену


В Калмыкии девятиклассники прошли испытания по новому обязательному экзаменуВ Калмыкии девятиклассники сегодня прошли испытания по новому обязательному экзамену – русский язык. Всего же в сдаче ОГЭ приняли участие только 1600 человек по республике. Причина в том, что в Элисте испытания были отменены из-за действующего в городе карантина по ОРВИ и гриппу, а вот для их сверстников в районах – все позади. Так, в Троицкой гимназии имени Городовикова сразу два девятых класса проверили знании по русскому языку.

Интонация, темп чтения, богатство речи, соблюдение грамматических норм – все это должны были сегодня продемонстрировать учащиеся девятых классов. Сегодня они, сдавали новый обязательный экзамен – русский язык. Испытания проходили в формате собеседования, и оцениваются по системе зачет-незачет. Это допуск к сдаче основного государственного экзамена, который необходим для получения аттестата.

В Троицкой гимназии имени Городовикова два девятых класса. Большинство ребят уже определились с будущим. Например, Дмитрий Марченко и Алексей Манджиев в этом году хотят для начала получить среднее профессиональное образование.

На экзамене - 56 учеников, явка стопроцентная. Для ребят создали максимально комфортные условия.

Экзамен принимают в четырех аудиториях одновременно. Другие ждут своей очереди в двух других кабинетах. Волнуются все.

Всего 15 минут отводится на ответ. Первое задание – чтение текста с ведением аудиозаписи, которую передают в Центр оценки качества образования. Ее можно использовать, если возникнет спорная ситуация. Второе задание – пересказ текста с включением полученной цитаты. Третья задача – монолог по определенной теме. Четвертое – диалог. Выпускник должен продемонстрировать умение поддержать беседу. Оцениваются уровень владения языком, грамотность, правильность ударений.

Отличницы Алтана Васькаева и Амуланга Манджиева прошли испытания в числе первых. Признаются, что наличие микрофона немного мешает. Но учитель-собеседник наводящими вопросами так выстраивает беседу, что волнение мгновенно пропадает.

Необходимо набрать не менее 10 баллов из 19. О результатах говорить еще рано. Но ребята из районов уже могут дать некоторые советы элистинским школьникам, которым экзамен по русскому языку предстоит сдать в резервные дни.




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