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Сегодня, 11:27

В Элисте начались мероприятия к 30-летию вывода войск из Афганистана


Сегодня в Элисте начались мероприятия к 30-летию вывода войск из Афганистана. На торжественном митинге вспоминали подвиг тех, кто 10 лет воевал за свободу и справедливость. Сотни уроженцев степной республики, участвовавших в той военной кампании, за храбрость и мужество удостоены наград. Есть среди них и неожиданные герои.

Говорят, у войны - не женское лицо. Но единственная представительница прекрасного пола из Калмыкии, которая выполняла интернациональный долг в Афганистане с 1987-го по 89-й годы Оксана Чильгирова, доказала обратное. В «горячую точку» она поехала добровольцем и служила в составе 40-й армии начальником медицинского пункта танкового батальона. Уроженка поселка Чилгир Яшкульского района занималась транспортировкой раненых и больных от берега реки Фарахруд до города Шинданд. Выживать, говорит она, приходилось в нечеловеческих условиях.

После вывода войск из Афганистана старший прапорщик Чильгирова долгое время пыталась привыкнуть к гражданской жизни. На родине до ухода на пенсию она служила в органах госбезопасности Калмыкии.

В канун 30-летней годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана Глава региона Алексей Орлов вручил участникам боевых действий памятные медали. Среди награжденных – и Оксана Чильгирова.

9 лет, 1 месяц и 19 дней длился вооруженный конфликт в этой стране. На мемориальном комплексе героям Гражданской и Великой Отечественной войн в списке – фамилии 15 участников боевых действий в Афганистане. Ордена Красной звезды они удостоены посмертно. Ежегодно сюда приходят военнослужащие, родители и друзья погибших.

В горах Афганистана трагически оборвалась и жизнь 19-летнего Баатра Булинова. 28 июля 1982 года в тяжелом бою в окружении пулеметчик был обстрелян противником. Среди тех, кто рисковал жизнью в чужой стране, был и его друг Анатолий Очиров. Он получил два тяжелых ранения. Награжден орденом Красной звезды.

За время военной кампании более двух тысяч уроженцев Калмыкии проходили службу в тяжелых условиях среди обстрелов и подрывов. Всего горнило Афганской войны прошли свыше пятисот тысяч советских солдат и офицеров.



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