Сегодня - Всемирный день радио. Это достаточно молодой праздник, утвержденный ЮНЕСКО, его отмечают с 2012 года. В век цифровых технологий этот вид связи и коммуникаций – остается самым популярным. Его слушают сидя за компьютером, в дороге, в машине.



Это самое оперативное СМИ, которое имеет огромную аудиторию. Как и Радио Калмыкии. Традиционно наши коллеги отмечают профессиональный праздник 7 мая, как и во всей России.



Завтра в 13 часов 14 минут они представят очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей. Сегодня - Всемирный день радио. Это достаточно молодой праздник, утвержденный ЮНЕСКО, его отмечают с 2012 года. В век цифровых технологий этот вид связи и коммуникаций – остается самым популярным. Его слушают сидя за компьютером, в дороге, в машине.Это самое оперативное СМИ, которое имеет огромную аудиторию. Как и Радио Калмыкии. Традиционно наши коллеги отмечают профессиональный праздник 7 мая, как и во всей России.Завтра в 13 часов 14 минут они представят очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей.



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