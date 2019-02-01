По традиции в первой половине Белого месяца в Центральном хуруле Калмыкии состоится большое молитвенное собрание «Монлам Ченмо», посвященное Дню явления чудесных сил Будды Шакьямуни. В этом году его отметят 19 февраля.



Начиная с субботы каждый день, будут проводиться две сессии. Во время молебнов верующие получают большое благословение. По традиции в первой половине Белого месяца в Центральном хуруле Калмыкии состоится большое молитвенное собрание «Монлам Ченмо», посвященное Дню явления чудесных сил Будды Шакьямуни. В этом году его отметят 19 февраля.Начиная с субботы каждый день, будут проводиться две сессии. Во время молебнов верующие получают большое благословение.



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