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Сегодня, 12:02

«Ойрат-арена» открыта для адаптивного спорта


Положительную оценку по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья получил региональный центр спортивной подготовки «Ойрат-арена».

Как пояснила находящаяся в Калмыкии с инспекционной поездкой член Общественной палаты России от республики Бурятия Галина Горбатых, степной регион один из не многих, где создаются все условия для развития адаптивного спорта. Пандусы, поручни соответствуют всем требованиям. Благодаря этому спорт доступен всем желающим.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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