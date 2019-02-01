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Сегодня, 12:00

В Элисте возобновлен 85-й маршрут


С сегодняшнего дня в Элисте вновь выйдет на линию 85-й маршрут. Он проложен таким образом, что по пути следования охватывает такие учреждения, как газовая служба, городской суд, Бюро технической инвентаризации, супермаркеты.

В первый раз в ноябре не удалось заинтересовать местных жителей, но сейчас власти намерены развивать это направление, которое считается стратегически важным и социально значимым.



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