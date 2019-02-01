Девятиклассники сдают обязательный экзамен по русскому языку

Сегодня девятиклассникам, предстоит сдавать новый обязательный экзамен – русский язык. Им уж точно не помешает удача и благословение.



Испытания проходят в формате собеседования, и оцениваются по системе зачет-незачет. Оно станет допуском к сдаче основного государственного экзамена, который необходим для получения аттестата. Кстати, пересдать ОГЭ можно в резервные дни в марте и мае. Сегодня девятиклассникам, предстоит сдавать новый обязательный экзамен – русский язык. Им уж точно не помешает удача и благословение.Испытания проходят в формате собеседования, и оцениваются по системе зачет-незачет. Оно станет допуском к сдаче основного государственного экзамена, который необходим для получения аттестата. Кстати, пересдать ОГЭ можно в резервные дни в марте и мае.



Смотреть полный выпуск новостей



