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Сегодня, 11:59

Девятиклассники сдают обязательный экзамен по русскому языку


Сегодня девятиклассникам, предстоит сдавать новый обязательный экзамен – русский язык. Им уж точно не помешает удача и благословение.

Испытания проходят в формате собеседования, и оцениваются по системе зачет-незачет. Оно станет допуском к сдаче основного государственного экзамена, который необходим для получения аттестата. Кстати, пересдать ОГЭ можно в резервные дни в марте и мае.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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