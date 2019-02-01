ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:57

Страна отметит 15 февраля День памяти воинов интернационалистов


Страна отметит 15 февраля День памяти воинов интернационалистов. В этом году исполняется 30 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистана. И сегодня почтить память бойцов и возложить цветы на мемориальном комплексе героев Гражданской и Великой Отечественной войн собрались сотни земляков и боевых товарищей.

Афганская война была длительной, тяжелой и кровопролитной. Более пятисот уроженцев Калмыкии воевали Афганистане. Сотни награждены орденами и медалями за храбрость и мужество, проявленные в дни выполнения воинского долга. В горах Афганистана погибли 15 наших земляков.

В нашем утреннем выпуске «Местное время. Суббота» вы можете посмотреть передачу «С любовью к Отечеству» об участниках боевых действий в Афганистане, которые сегодня встречаются с молодежью и ведут активную военно-патриотическую работу.



Другие новости по теме:

  • Сегодня в России День воинов-интернационалистов
  • Алексей Орлов направил в адрес воинов-интернационалистов обращение
  • Сегодня в стране - День памяти воинов-интернационалистов
  • В Элисте почтили память воинов-интернационалистов
  • Турнир, посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана, состоялся в Элисте
  • В Калмыкии чествуют участников боевых действий в Афганистане
  • В Калмыкии поминают воинов-интернационалистов
  • ГТРК "Калмыкия" готовит фильм, посвящённый дате вывода советских войск из Афганистана
  • Вести - Калмыкия 15.02.2016: 18.10
  • В Элисте прошел концерт памяти воинов-интернационалистов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34