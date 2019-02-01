Страна отметит 15 февраля День памяти воинов интернационалистов. В этом году исполняется 30 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистана. И сегодня почтить память бойцов и возложить цветы на мемориальном комплексе героев Гражданской и Великой Отечественной войн собрались сотни земляков и боевых товарищей.



Афганская война была длительной, тяжелой и кровопролитной. Более пятисот уроженцев Калмыкии воевали Афганистане. Сотни награждены орденами и медалями за храбрость и мужество, проявленные в дни выполнения воинского долга. В горах Афганистана погибли 15 наших земляков.



В нашем утреннем выпуске «Местное время. Суббота» вы можете посмотреть передачу «С любовью к Отечеству» об участниках боевых действий в Афганистане, которые сегодня встречаются с молодежью и ведут активную военно-патриотическую работу. Страна отметит 15 февраля День памяти воинов интернационалистов. В этом году исполняется 30 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистана. И сегодня почтить память бойцов и возложить цветы на мемориальном комплексе героев Гражданской и Великой Отечественной войн собрались сотни земляков и боевых товарищей.Афганская война была длительной, тяжелой и кровопролитной. Более пятисот уроженцев Калмыкии воевали Афганистане. Сотни награждены орденами и медалями за храбрость и мужество, проявленные в дни выполнения воинского долга. В горах Афганистана погибли 15 наших земляков.В нашем утреннем выпуске «Местное время. Суббота» вы можете посмотреть передачу «С любовью к Отечеству» об участниках боевых действий в Афганистане, которые сегодня встречаются с молодежью и ведут активную военно-патриотическую работу.



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