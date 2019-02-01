Осторожно – опасные полуфабрикаты! В Целинном районе обнаружены полуфабрикаты неизвестного происхождения. В эти дни Управлением Россельхознадзора проводятся внеплановые проверки в целях недопущения распространения АЧС и гриппа птиц на территории региона.



Так, проведена проверка одного из магазинов в Целинном районе. За нарушение требований ветеринарного законодательства индивидуальному предпринимателю назначен штраф в три тысячи рублей. Осторожно – опасные полуфабрикаты! В Целинном районе обнаружены полуфабрикаты неизвестного происхождения. В эти дни Управлением Россельхознадзора проводятся внеплановые проверки в целях недопущения распространения АЧС и гриппа птиц на территории региона.Так, проведена проверка одного из магазинов в Целинном районе. За нарушение требований ветеринарного законодательства индивидуальному предпринимателю назначен штраф в три тысячи рублей.



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