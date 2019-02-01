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Сегодня, 12:09

Представитель Калмыкии стал победителем Международной студенческой Олимпиады по микробиологии


Представитель Калмыкии Манджи Сангаджиев в составе команды Казанского медуниверситета занял 1 место на Международной студенческой Олимпиаде по микробиологии в Уфе. Она была посвящена 100-летию Башкортостана. Всего в интеллектуальном состязании приняли участие 8 медицинских ВУЗов - Ижевский, Кыргызский, Кубанский, Саратовский, Ставропольский, Южно-Уральский.

Олимпиада направлена на развитие профессиональных компетенций у студентов, подготовку кадров для современной медицины, а также содействует развитию партнерства между университетами-участниками на международном образовательном пространстве.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года наш земляк, представитель династии врачей из Калмыкии победил во всероссийской студенческой олимпиаде по нормальной физиологии, посвященной памяти академика Судакова.



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