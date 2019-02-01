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Сегодня, 12:07

Бесплатный кулинарный мастер-класс для элистинских школьников состоялся в Элисте


Бесплатный кулинарный мастер-класс для элистинских школьников состоялся в Элисте. Это первое подобное мероприятие, которое было реализовано благодаря созданию в одном из учебных заведений студии «Кухня. Дети». Оборудование для этого закупили на средства выигранного гранта. А в качестве шеф-повара и его помощника выступили студенты. Какое меню они предложили в рамках стартового урока?

По-настоящему вкусным этот необычный урок стал для ребят из третьей школы. За два часа они научились готовить итальянский шоколад и конфеты. А помогли им в этом выпускник колледжа, прошлогодний победитель республиканского чемпионата молодых профессионалов Андрей Аленкин и второкурсница Анастасия Мощенко. Они рассказали и показали, как приготовить и оригинально подать десерт.

Проект детской кулинарной студии был реализован в колледже на средства выигранного гранта от компании «Лукойл» в сфере образования. Это 200 тысяч рублей. Они были потрачены на ремонт кУхонной лаборатории и приобретение необходимого оборудования: электрических плит, конвекционной пЕчи и другой бытовой техники и посуды. По договоренности с региональным отделением российского детского фонда, учениками пока еще не опытных, но всё же наставников, будут обеспечивать регулярно. Для самого шеф-повара – это тоже полезные занятия.

Андрей признается, что готовит с двух лет. Началось все с салатов, а сейчас он уже получает высшее образование по выбранному ремеслу. И считает, что научиться можно всему, было бы желание.

Ну а эти ребята, с восторгом открывшие для себя азы кондитерского производства, уже в ближайшее время обещали порадовать кулинарными изысками своих родных.

Планируется, что в дальнейшем участие в проекте примут воспитанники коррекционной школы-интерната, центра социальной помощи семье и детям. Всего около 80 ребят от 7 до 17 лет. Они смогут ознакомиться с процессом приготовления калмыцких национальных блюд и откроют для себя кухню народов мира. Итогом занятий станет кулинарный поединок.



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