Шаджин лама Калмыкии рассказал о направлениях деятельности Центрального хурула

Об основных направлениях деятельности Центрального хурула в текущем году рассказал журналистам Шаджин лама Калмыкии. В частности, будут продолжены курсы родного языка и издательское дело, которое возглавляет лично Тэло Тулку Ринпоче.



За последние несколько лет увидели свет 15 священных писаний, переведенных на русский язык. Как подчеркивает Ринпоче, в связи с тем, что открываются новые культовые сооружения в районах и в отдельных поселениях, возникает проблема со служителями. Остро стоит вопрос о подготовке кадров, решение которого возможно при участии самих жителей республики.



Кроме того, будут направлены усилия на подготовку специалистов в области буддийской живописи, иконографии, и некоторым видам ремесленничества,



10 февраля в 13 часов в рамках воскресного выпуска в эфире телеканала Россия 24 смотрите эксклюзивное интервью Шаджин Ламы Калмыкии Тэло Тулу Ринпоче творческой группе ГТРК «Калмыкия». Об основных направлениях деятельности Центрального хурула в текущем году рассказал журналистам Шаджин лама Калмыкии. В частности, будут продолжены курсы родного языка и издательское дело, которое возглавляет лично Тэло Тулку Ринпоче.За последние несколько лет увидели свет 15 священных писаний, переведенных на русский язык. Как подчеркивает Ринпоче, в связи с тем, что открываются новые культовые сооружения в районах и в отдельных поселениях, возникает проблема со служителями. Остро стоит вопрос о подготовке кадров, решение которого возможно при участии самих жителей республики.Кроме того, будут направлены усилия на подготовку специалистов в области буддийской живописи, иконографии, и некоторым видам ремесленничества,10 февраля в 13 часов в рамках воскресного выпуска в эфире телеканала Россия 24 смотрите эксклюзивное интервью Шаджин Ламы Калмыкии Тэло Тулу Ринпоче творческой группе ГТРК «Калмыкия».



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