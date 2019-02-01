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Сегодня, 12:05

Шаджин лама Калмыкии рассказал о направлениях деятельности Центрального хурула


Об основных направлениях деятельности Центрального хурула в текущем году рассказал журналистам Шаджин лама Калмыкии. В частности, будут продолжены курсы родного языка и издательское дело, которое возглавляет лично Тэло Тулку Ринпоче.

За последние несколько лет увидели свет 15 священных писаний, переведенных на русский язык. Как подчеркивает Ринпоче, в связи с тем, что открываются новые культовые сооружения в районах и в отдельных поселениях, возникает проблема со служителями. Остро стоит вопрос о подготовке кадров, решение которого возможно при участии самих жителей республики.

Кроме того, будут направлены усилия на подготовку специалистов в области буддийской живописи, иконографии, и некоторым видам ремесленничества,

10 февраля в 13 часов в рамках воскресного выпуска в эфире телеканала Россия 24 смотрите эксклюзивное интервью Шаджин Ламы Калмыкии Тэло Тулу Ринпоче творческой группе ГТРК «Калмыкия».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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