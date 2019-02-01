В Ростове-на-Дону стартует региональный полуфинал конкурса управленцев

В Ростове-на-Дону официально стартует региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному округу. Сегодня участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список.



Основные мероприятия назначены на субботу. В этом сезоне 8 человек будут представлять Калмыкию. В донскую столицу отправилась и наша съемочная группа. Мы следим за развитием событий. В Ростове-на-Дону официально стартует региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному округу. Сегодня участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список.Основные мероприятия назначены на субботу. В этом сезоне 8 человек будут представлять Калмыкию. В донскую столицу отправилась и наша съемочная группа. Мы следим за развитием событий.



Смотреть полный выпуск новостей



