ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:03

В Ростове-на-Дону стартует региональный полуфинал конкурса управленцев


В Ростове-на-Дону официально стартует региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному округу. Сегодня участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список.

Основные мероприятия назначены на субботу. В этом сезоне 8 человек будут представлять Калмыкию. В донскую столицу отправилась и наша съемочная группа. Мы следим за развитием событий.



Другие новости по теме:

  • В Ростове-на-Дону начинается региональный полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России»
  • В Ростове-на-Дону проходит полуфинал «Лидеров России»
  • Управленцы из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса
  • Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»
  • Управленцы от Калмыкии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
  • Калмыцкие управленцы в полуфинале конкурса «Лидеры России»
  • Представители Калмыкии примут участие в конкурсе управленцев
  • Продолжается конкурс «Лидеры России»
  • Сити-менеджер Элисты – в полуфинале конкурса «Лидеры России»
  • В Элисте проходит конкурс "Лидеры России"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34