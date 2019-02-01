В вузах Калмыкии стартует месяц «Экодворов». Студентов приглашают провести в учебных заведениях праздники, посвященные внедрению раздельного сбора мусора и развитию культуры грамотного обращения с отходами.



Акция проводится в рамках всероссийского конкурса «Экодвор Party» и студенческого квеста «Разделяй с нами» и продлится до 25 февраля. Шесть команд-призеров ждут полезные призы, а команду-победителя - участие в общероссийском слете Ассоциации зеленых вузов в Москве. В вузах Калмыкии стартует месяц «Экодворов». Студентов приглашают провести в учебных заведениях праздники, посвященные внедрению раздельного сбора мусора и развитию культуры грамотного обращения с отходами.Акция проводится в рамках всероссийского конкурса «Экодвор Party» и студенческого квеста «Разделяй с нами» и продлится до 25 февраля. Шесть команд-призеров ждут полезные призы, а команду-победителя - участие в общероссийском слете Ассоциации зеленых вузов в Москве.



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