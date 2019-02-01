На базе Центра коллективного пользования «Биовет» ведутся научные работы

Войти в пять ведущих стран, занимающихся исследованиями и научными разработками – такая задача поставлена президентом. Решить ее предстоит в рамках национального проекта «Наука». Калмыцкий государственный университет реализуя его, продолжает помимо основной образовательной деятельности, в том числе международной, работу по укреплению материально-технической базы в области геномных и молекулярно-генетических исследований. На базе Центра коллективного пользования «Биовет» с помощью современного оборудования ведутся научные работы.



Калмыцкий государственный университет сегодня активно участвует в подготовке кадров высшей квалификации для региона, в формировании инновационной экономической среды, сохраняя и развивая свои научные школы и университетские традиции. КалмГУ продолжает выполнять, как фундаментальные, так и прикладные научные исследования по стратегически важным и перспективным направлениям. Новейшие разработки ведутся на базе единственного в республике центра коллективного пользования «Биовет» при КалмГУ. Здесь функционируют одиннадцать лабораторий, оснащенных самой современной аппаратурой.



Центр был открыт благодаря тому, что КалмГУ стал победителем федерального конкурса «Кадры для регионов» и получил грант в размере восемьдесят миллионов рублей. А совсем недавно центр приобрел высокотехнологичное оборудование для исследований в области геномных технологий. Кроме того это позволит ученым университета поднять «планку» научных исследований, включиться в реализацию мероприятий нацпроекта «Наука». А так же даст возможность калмыцким ученым представлять свои проекты в высокорейтинговых российских и зарубежных изданиях.



Сегодня сотрудники центра используют современные лабораторно-диагностические методы. Оказывают помощь племенным хозяйствам республики в проведении мероприятий по генетическому контролю селекционных процессов в животноводстве, мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, а также обучения кадров сельхозпредприятий новым информационным технологиям.



Имея такой научно-исследовательский потенциал ученые университета стали победителями конкурса грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Последние три года для КалмГУ были ознаменованы рядом важнейших событий. Это присвоение статуса опорного регионального вуза. Открытие обсерватории. Все это в очередной раз доказывает, что калмыцкий университет вышел на передовые позиции образовательного и научного процесса в России. Сложившиеся здесь традиции устойчивого развития, дают ясные перспективы для дальнейшего движения вперед. Кроме того, в 2020 году КалмГУ отметит свой пятидесятилетний юбилей. Войти в пять ведущих стран, занимающихся исследованиями и научными разработками – такая задача поставлена президентом. Решить ее предстоит в рамках национального проекта «Наука». Калмыцкий государственный университет реализуя его, продолжает помимо основной образовательной деятельности, в том числе международной, работу по укреплению материально-технической базы в области геномных и молекулярно-генетических исследований. На базе Центра коллективного пользования «Биовет» с помощью современного оборудования ведутся научные работы.Калмыцкий государственный университет сегодня активно участвует в подготовке кадров высшей квалификации для региона, в формировании инновационной экономической среды, сохраняя и развивая свои научные школы и университетские традиции. КалмГУ продолжает выполнять, как фундаментальные, так и прикладные научные исследования по стратегически важным и перспективным направлениям. Новейшие разработки ведутся на базе единственного в республике центра коллективного пользования «Биовет» при КалмГУ. Здесь функционируют одиннадцать лабораторий, оснащенных самой современной аппаратурой.Центр был открыт благодаря тому, что КалмГУ стал победителем федерального конкурса «Кадры для регионов» и получил грант в размере восемьдесят миллионов рублей. А совсем недавно центр приобрел высокотехнологичное оборудование для исследований в области геномных технологий. Кроме того это позволит ученым университета поднять «планку» научных исследований, включиться в реализацию мероприятий нацпроекта «Наука». А так же даст возможность калмыцким ученым представлять свои проекты в высокорейтинговых российских и зарубежных изданиях.Сегодня сотрудники центра используют современные лабораторно-диагностические методы. Оказывают помощь племенным хозяйствам республики в проведении мероприятий по генетическому контролю селекционных процессов в животноводстве, мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, а также обучения кадров сельхозпредприятий новым информационным технологиям.Имея такой научно-исследовательский потенциал ученые университета стали победителями конкурса грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Последние три года для КалмГУ были ознаменованы рядом важнейших событий. Это присвоение статуса опорного регионального вуза. Открытие обсерватории. Все это в очередной раз доказывает, что калмыцкий университет вышел на передовые позиции образовательного и научного процесса в России. Сложившиеся здесь традиции устойчивого развития, дают ясные перспективы для дальнейшего движения вперед. Кроме того, в 2020 году КалмГУ отметит свой пятидесятилетний юбилей.



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