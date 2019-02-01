Сегодня – День Российской науки. С этим праздником всех калмыцких ученых, исследователей и преподавателей, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие отечественной науки, техники и профессионального образования, поздравил глава региона Алексей Орлов.



«Пусть Ваши знания, высокий профессионализм, творческий потенциал и впредь служат развитию Калмыкии и всей России», - говорится в поздравлении. Сегодня – День Российской науки. С этим праздником всех калмыцких ученых, исследователей и преподавателей, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие отечественной науки, техники и профессионального образования, поздравил глава региона Алексей Орлов.«Пусть Ваши знания, высокий профессионализм, творческий потенциал и впредь служат развитию Калмыкии и всей России», - говорится в поздравлении.



Смотреть полный выпуск новостей



