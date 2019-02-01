Карантин остается в силе до 11 февраля

Постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях республики и остается в силе до 11 февраля включительно. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. В понедельник будет принято решение о дальнейшем продлении или приостановлении карантина.



По данным ведомства, растет число обращений в лечебные учреждения детей от 3 до 6 лет. По остальным возрастным категориям наблюдается незначительное снижение.



Между тем, в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии, начала работать горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Позвонить можно по телефонам 3-96-64 и 4-12-26 с 9-ти до 12-ти и с 14 до 16 часов. Действует линия пока до 18-го февраля. Постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях республики и остается в силе до 11 февраля включительно. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. В понедельник будет принято решение о дальнейшем продлении или приостановлении карантина.По данным ведомства, растет число обращений в лечебные учреждения детей от 3 до 6 лет. По остальным возрастным категориям наблюдается незначительное снижение.Между тем, в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии, начала работать горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Позвонить можно по телефонам 3-96-64 и 4-12-26 с 9-ти до 12-ти и с 14 до 16 часов. Действует линия пока до 18-го февраля.



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