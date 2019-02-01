ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

В Астрахани открылись выставки, посвященные культуре и истории калмыков


«Белый месяц» и «Современное искусство Калмыкии». Такие названия носят две выставки, посвященные культуре и истории калмыков. Открылись они в Краеведческом музее. Представлены более пятидесяти произведений живописи и графики, а также коллекция Астраханской области, которая относится к выбранной тематике. Мы предлагаем вашему вниманию материал наших коллег из ГТРК «Лотос». Слово Ксении Чернышовой.

Калмыцкая национальная музыка, картины современных художников и предметы быта. Посетителей Краеведческого музея встречают по особенному. В зале организаторы представили сразу две выставки. Лучшие полотна привезли из соседнего южного округа. Вторая часть экспозиции была собрана уже в Астрахани.

К одним из таких экспонатов относятся и "Этюды по истории приволжских калмыков". Сборник организаторы разместили в самом начале зала, чтобы он первым привлекал к себе внимание посетителей и негласно рассказывал, с чего же началась история народа. Но не только астраханская коллекция может похвастаться своим разнообразием. Национальный музей Калмыкии на обменной выставке представил удивительные работы местных художников. Яркие краски передают неповторимый монгольский колорит.

Одна из интереснейших работ - "Золотая обитель. Будда Шакьямуни" Нарисовал молодой художник, очень талантливый - Тимур Цонхлаев. Показано в этих работах все: и вероисповедание, буддийские бурханы, божества, и история города.

Краеведческий музей многие называют дверью в историю, и весьма символично, что обе выставки открылись в народный калмыцкий праздник - Цаган Сара. Все желающие смогут посетить экспозицию и лично окунуться в культуру наших соседей до 18 марта.



Другие новости по теме:

  • «Степная галерея» объединила художников Калмыкии, Астрахани и Волгограда
  • В Астрахани состоялось открытие выставки «Палитра талантов Калмыкии»
  • В Национальном музее готовятся к открытию новой выставки
  • В национальном музее открылась выставка, посвященная 75-летию калмыцкого Союза художников
  • В Национальном музее открылась выставка мастеров графического искусства
  • В Элисте появится музей военной истории калмыков
  • В Элисте состоялось открытие передвижной выставки «Южные мотивы»
  • В Элисте состоялся республиканский музейный фестиваль «Сойлын зоор»
  • В Национальном музее открылась выставка калмыцких художников
  • В Национальном музее открылась выставка калмыцких художников

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34