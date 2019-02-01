В Астрахани открылись выставки, посвященные культуре и истории калмыков

«Белый месяц» и «Современное искусство Калмыкии». Такие названия носят две выставки, посвященные культуре и истории калмыков. Открылись они в Краеведческом музее. Представлены более пятидесяти произведений живописи и графики, а также коллекция Астраханской области, которая относится к выбранной тематике. Мы предлагаем вашему вниманию материал наших коллег из ГТРК «Лотос». Слово Ксении Чернышовой.



Калмыцкая национальная музыка, картины современных художников и предметы быта. Посетителей Краеведческого музея встречают по особенному. В зале организаторы представили сразу две выставки. Лучшие полотна привезли из соседнего южного округа. Вторая часть экспозиции была собрана уже в Астрахани.



К одним из таких экспонатов относятся и "Этюды по истории приволжских калмыков". Сборник организаторы разместили в самом начале зала, чтобы он первым привлекал к себе внимание посетителей и негласно рассказывал, с чего же началась история народа. Но не только астраханская коллекция может похвастаться своим разнообразием. Национальный музей Калмыкии на обменной выставке представил удивительные работы местных художников. Яркие краски передают неповторимый монгольский колорит.



Одна из интереснейших работ - "Золотая обитель. Будда Шакьямуни" Нарисовал молодой художник, очень талантливый - Тимур Цонхлаев. Показано в этих работах все: и вероисповедание, буддийские бурханы, божества, и история города.



Краеведческий музей многие называют дверью в историю, и весьма символично, что обе выставки открылись в народный калмыцкий праздник - Цаган Сара. Все желающие смогут посетить экспозицию и лично окунуться в культуру наших соседей до 18 марта. «Белый месяц» и «Современное искусство Калмыкии». Такие названия носят две выставки, посвященные культуре и истории калмыков. Открылись они в Краеведческом музее. Представлены более пятидесяти произведений живописи и графики, а также коллекция Астраханской области, которая относится к выбранной тематике. Мы предлагаем вашему вниманию материал наших коллег из ГТРК «Лотос». Слово Ксении Чернышовой.Калмыцкая национальная музыка, картины современных художников и предметы быта. Посетителей Краеведческого музея встречают по особенному. В зале организаторы представили сразу две выставки. Лучшие полотна привезли из соседнего южного округа. Вторая часть экспозиции была собрана уже в Астрахани.К одним из таких экспонатов относятся и "Этюды по истории приволжских калмыков". Сборник организаторы разместили в самом начале зала, чтобы он первым привлекал к себе внимание посетителей и негласно рассказывал, с чего же началась история народа. Но не только астраханская коллекция может похвастаться своим разнообразием. Национальный музей Калмыкии на обменной выставке представил удивительные работы местных художников. Яркие краски передают неповторимый монгольский колорит.Одна из интереснейших работ - "Золотая обитель. Будда Шакьямуни" Нарисовал молодой художник, очень талантливый - Тимур Цонхлаев. Показано в этих работах все: и вероисповедание, буддийские бурханы, божества, и история города.Краеведческий музей многие называют дверью в историю, и весьма символично, что обе выставки открылись в народный калмыцкий праздник - Цаган Сара. Все желающие смогут посетить экспозицию и лично окунуться в культуру наших соседей до 18 марта.



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