Ситуация по гриппу и ОРВИ остается на прежнем уровне. Отмечается рост заболеваемости. Сейчас в Калмыкии все школы и детские сады, а также учреждения дополнительного образования закрыты. Решение о снятии или продлении карантина будет принято завтра, об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора.



Между тем, в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии, начала работать горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Позвонить можно по телефонам 3-96-64 и 4-12-26 с 9-ти до 12-ти и с 14 до 16 часов. Действует линия пока до 18-го февраля. Ситуация по гриппу и ОРВИ остается на прежнем уровне. Отмечается рост заболеваемости. Сейчас в Калмыкии все школы и детские сады, а также учреждения дополнительного образования закрыты. Решение о снятии или продлении карантина будет принято завтра, об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора.Между тем, в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии, начала работать горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа. Позвонить можно по телефонам 3-96-64 и 4-12-26 с 9-ти до 12-ти и с 14 до 16 часов. Действует линия пока до 18-го февраля.



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