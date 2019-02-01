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Сегодня, 12:25

Шаджин лама встретился с главой республики


Шаджин лама встретился с главой республики. Речь шла о планах на текущий год. По словам Ринпоче, благодаря устремлениям жителей региона познать и приобрести новые знания об Учении Будды, осуществляются многие проекты.

В свою очередь Алексей Орлов отметил, что именно Верховный лама Калмыкии играет огромную роль в деле возрождения буддизма. Говорили и о том, что дни белого месяца необходимо посвятить духовной практике, заслуги от благих дел увеличатся во много раз.

Также Тэло Тулку Ринпоче преподнес Алексею Орлову панно с изображением десяти символов Калачакры.



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