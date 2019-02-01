Шаджин лама Калмыкии ответил на вопросы журналистов

Шаджин лама Калмыкии ответил на вопросы творческой группы ГТРК "Калмыкия". В эксклюзивном интервью он не только поздравил всех жителей республики Цаган Сар, но и рассказал об особенностях праздника.



Интервью с Шаджин Ламой Калмыкии Тэло Тулу Ринпоче смотрите в субботу в эфире телеканала Россия 1 в 8.40. Шаджин лама Калмыкии ответил на вопросы творческой группы ГТРК "Калмыкия". В эксклюзивном интервью он не только поздравил всех жителей республики Цаган Сар, но и рассказал об особенностях праздника.Интервью с Шаджин Ламой Калмыкии Тэло Тулу Ринпоче смотрите в субботу в эфире телеканала Россия 1 в 8.40.



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