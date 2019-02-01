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Сегодня, 12:22

Обязательным экзаменом для девятиклассников станет русский язык


Новым обязательным экзаменом для девятиклассников станет русский язык. Проходить он будет в формате собеседования, а оцениваться по системе зачет-незачет. Это испытание станет допуском к сдаче основного государственного экзамена, который является основанием для выдачи аттестата.

Школьникам предстоит вслух прочитать текст о выдающихся людях России, а также пересказать его с привлечением дополнительной информации. Предусмотрено и монологическое высказывание по одной из тем.

Испытание назначено на 13 февраля. Те, кто не получит допуск, смогут еще раз попробовать силы в резервные дни в марте и мае. По мнению учащихся, самое сложное задание - это диалог с экзаменатором -собеседником.



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