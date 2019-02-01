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Сегодня, 12:21

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии


В Яшкульском межрайонном следственном отделе следственного комитета по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии номер 2.

Он подозревается в совершении в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.



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