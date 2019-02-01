Сегодня в Сарпинском районе начал работу передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Он поступил в Калмыкию в конце прошлого года.



Выездная бригада проедет по четырем самым маленьким населенным пунктам. Сельчане могут получить консультацию терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, а также сдать анализы.



Сегодня ФАП работает в центре поселка Годжур до 13 часов. Здесь живут немногим более 100 человек.



14 февраля передвижной комплекс посетит поселок Арым с населением в 40 человек, 21 февраля проверить свое здоровье смогут около 30 жителей поселка Шин, 28 февраля – поселка Листа, в котором живут меньше 20 человек. Сегодня в Сарпинском районе начал работу передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Он поступил в Калмыкию в конце прошлого года.Выездная бригада проедет по четырем самым маленьким населенным пунктам. Сельчане могут получить консультацию терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, а также сдать анализы.Сегодня ФАП работает в центре поселка Годжур до 13 часов. Здесь живут немногим более 100 человек.14 февраля передвижной комплекс посетит поселок Арым с населением в 40 человек, 21 февраля проверить свое здоровье смогут около 30 жителей поселка Шин, 28 февраля – поселка Листа, в котором живут меньше 20 человек.



Смотреть полный выпуск новостей



