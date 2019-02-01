В республиканской прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии

В республиканской прокуратуре продолжается расширенное заседание коллегии с участием начальника управления Генеральной прокуратуры России в ЮФО Константина Сомова.



На повестке дня - итоги работы ведомства за 2018 год и задачи по укреплению законности и правопорядка на год текущий.



В мероприятии также принимают участие глава Калмыкии, руководители правоохранительных органов. В республиканской прокуратуре продолжается расширенное заседание коллегии с участием начальника управления Генеральной прокуратуры России в ЮФО Константина Сомова.На повестке дня - итоги работы ведомства за 2018 год и задачи по укреплению законности и правопорядка на год текущий.В мероприятии также принимают участие глава Калмыкии, руководители правоохранительных органов.



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