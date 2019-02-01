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Сегодня, 12:13

В Калмыкии принимаются социальные меры поддержки для молодых семей


В Калмыкии принимаются социальные меры поддержки для молодых семей. Одним из нововведений с 1 января текущего года стал указ главы республики о выплате единовременного пособия женщинам до 25 лет. Куда необходимо обратиться?

Эренцен и Анна Боваевы совсем недавно стали родителями. Получив свидетельство о рождении сына, супруги обратились в отдел социальной защиты для оформления единовременной выплаты. Случайно услышали в теленовостях, говорит 24-летняя Анна, о материальной поддержке молодых родителей. Конечно, такой новости обрадовались и начали оформлять документы.

Новое пособие станет существенным подспорьем для семейного бюджета. Каждая мама знает, сколько всего требуется ребенку. Как поясняют специалисты, пакет документов для оформления единовременной выплаты минимальный. Кроме того, по словам заместителя директора центра социальной защиты Александры Ханадановой, пособие можно получить и на второго и на третьего ребенка, главные условия, чтобы ребенок он был рожден после 1 января 2019 года. При этом мама не должна быть старше двадцати пяти лет.

Поддержка материнства и детства – приоритетное направление долгосрочной стратегии развития региона, обозначенное главой республики. Для повышения рождаемости, помимо мер социальной поддержки, ведется работа по улучшению материально-технической базы профильных учреждений.

Важность предпринимаемых в Калмыкии мер социальной помощи отмечают и на федеральном уровне. Заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Юлия Зимова акцентирует внимание на двух моментах: во-первых, говорит она, правительство республики уделяет особое внимание каждой категории граждан, в том числе и молодежи. Во вторых в регионе успешно реализуются задачи демографической политики, поставленные ранее президентом.

Напомним, что в Калмыкии также реализуются и другие меры поддержки семей. В их числе - региональный материнский капитал за третьего и последующего ребенка, который с первого января увеличился до ста тысяч рублей. Осуществляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий, пособия для малоимущих семей и так далее. Многодетным также предоставляются земельные участки, действуют льготы на оплату коммунальных услуг.




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