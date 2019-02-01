Размер материнского капитала увеличился

Для жителей Калмыкии, которые подали в этом году заявление о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, ее размер увеличился и составляет теперь 9227 рублей. Как сообщают в Пенсионном фонде, документы приняли у 58 заявителей.



Напомним, что правом на эти выплаты могут воспользоваться семьи, в которых второй или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина.



Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В прошлом году на эти цели семьям Калмыкии перечислено более 3,5 миллионов рублей. Для жителей Калмыкии, которые подали в этом году заявление о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, ее размер увеличился и составляет теперь 9227 рублей. Как сообщают в Пенсионном фонде, документы приняли у 58 заявителей.Напомним, что правом на эти выплаты могут воспользоваться семьи, в которых второй или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина.Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В прошлом году на эти цели семьям Калмыкии перечислено более 3,5 миллионов рублей.



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