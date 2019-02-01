«Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио

Завтра, 7 февраля в эфире Радио России-Калмыкия - очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы.



В этот раз гость студии Андрей Богун – директор Института комплексных исследований аридных территорий. Встреча приурочена к о дню российской науки, которая отмечается 8 февраля. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Завтра, 7 февраля в эфире Радио России-Калмыкия - очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы.В этот раз гость студии Андрей Богун – директор Института комплексных исследований аридных территорий. Встреча приурочена к о дню российской науки, которая отмечается 8 февраля. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб.



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