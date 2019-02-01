Начался благословенный месяц Цаган сар. В Центральном хуруле состоялся особый торжественный ритуал, посвященный богине Окон Тенгри. Эта древняя традиция приобрела религиозный аспект, который связан с 15-ю чудесными деяниями Будды Шакьямуни. И поэтому в первые 15 дней священного месяца будут проходить особо важные молебны, имеющие мощную силу, способную, по словам священнослужителей, остановить эпидемии, болезни, катастрофы и беды. Начался благословенный месяц Цаган сар. В Центральном хуруле состоялся особый торжественный ритуал, посвященный богине Окон Тенгри. Эта древняя традиция приобрела религиозный аспект, который связан с 15-ю чудесными деяниями Будды Шакьямуни. И поэтому в первые 15 дней священного месяца будут проходить особо важные молебны, имеющие мощную силу, способную, по словам священнослужителей, остановить эпидемии, болезни, катастрофы и беды.



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