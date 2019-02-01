В пятницу в Ростове-на-Дону начинается региональный полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному округу. В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа.



По его итогам будет сформирован окончательный список. В этом сезоне 8 человек будут представлять Калмыкию, в их числе глава администрации Элисты Окон Нохашкиев. В пятницу в Ростове-на-Дону начинается региональный полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному округу. В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа.По его итогам будет сформирован окончательный список. В этом сезоне 8 человек будут представлять Калмыкию, в их числе глава администрации Элисты Окон Нохашкиев.



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