В Калмыкии увеличивается поголовье сайгаков. За три года число особей выросло в два раза. Сотрудники биосферного заповедника «Черные земли» завершили подсчет степных антилоп на зимних переходах, и по определенным путям миграции животных.



Предпринятые правительством республики и сотрудниками закАзника меры по сохранению этих уникальных обитателей просторов региона приносит результаты. В Калмыкии увеличивается поголовье сайгаков. За три года число особей выросло в два раза. Сотрудники биосферного заповедника «Черные земли» завершили подсчет степных антилоп на зимних переходах, и по определенным путям миграции животных.Предпринятые правительством республики и сотрудниками закАзника меры по сохранению этих уникальных обитателей просторов региона приносит результаты.



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