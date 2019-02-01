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Сегодня, 12:05

В Комсомольском начал работать современный кинозал


Спустя 20 лет в поселке Комсомольский Черноземельского района начал работать современный кинозал. Цифровой профессиональный широкоформатный проектор и новое звуковое оборудования приобретены благодаря участию в программе социального партнёрства нефтяной компании «Лукойл».

Предварительно в здании был проведен капитальный ремонт, в операторской заменена система кондиционирования и вентиляции. Теперь жители района получили возможность смотреть все новинки мирового и российского кинопроката в форматах 2D и 3D.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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