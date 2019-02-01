В Комсомольском начал работать современный кинозал

Спустя 20 лет в поселке Комсомольский Черноземельского района начал работать современный кинозал. Цифровой профессиональный широкоформатный проектор и новое звуковое оборудования приобретены благодаря участию в программе социального партнёрства нефтяной компании «Лукойл».



Предварительно в здании был проведен капитальный ремонт, в операторской заменена система кондиционирования и вентиляции. Теперь жители района получили возможность смотреть все новинки мирового и российского кинопроката в форматах 2D и 3D. Спустя 20 лет в поселке Комсомольский Черноземельского района начал работать современный кинозал. Цифровой профессиональный широкоформатный проектор и новое звуковое оборудования приобретены благодаря участию в программе социального партнёрства нефтяной компании «Лукойл».Предварительно в здании был проведен капитальный ремонт, в операторской заменена система кондиционирования и вентиляции. Теперь жители района получили возможность смотреть все новинки мирового и российского кинопроката в форматах 2D и 3D.



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