Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Нелли Ткачева 14 февраля проведёт прямой эфир в Instagram. Свои вопросы по актуальным вопросам сферы ЖКХ, в частности касающихся тарифов, деятельности управляющих компаний и других необходимо присылать во время прямого эфира.



Трансляция будет вестись на YouTube-канале интернет-газеты степные вести и на сайте правительства. Время – с 18 до 19 часов. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Нелли Ткачева 14 февраля проведёт прямой эфир в Instagram. Свои вопросы по актуальным вопросам сферы ЖКХ, в частности касающихся тарифов, деятельности управляющих компаний и других необходимо присылать во время прямого эфира.Трансляция будет вестись на YouTube-канале интернет-газеты степные вести и на сайте правительства. Время – с 18 до 19 часов.



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