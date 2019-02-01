ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:04

Нелли Ткачева 14 февраля проведёт прямой эфир в Instagram


Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Нелли Ткачева 14 февраля проведёт прямой эфир в Instagram. Свои вопросы по актуальным вопросам сферы ЖКХ, в частности касающихся тарифов, деятельности управляющих компаний и других необходимо присылать во время прямого эфира.

Трансляция будет вестись на YouTube-канале интернет-газеты степные вести и на сайте правительства. Время – с 18 до 19 часов.



Другие новости по теме:

  • Игорь Зотов проведёт прямой эфир в Instagram
  • Игорь Зотов проведет прямой эфир в Инстаграм
  • Более 50 вопросов поступило на прямую линию Игоря Зотова
  • Продолжается прием вопросов от граждан на прямой эфир с Главой Калмыкии
  • Управляющие компании республики задолжали свыше 150 миллионов рублей
  • Продолжается прием обращений граждан
  • Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева ответила на вопросы граждан
  • Завершается подготовка к «Прямой линии» с главой республики
  • Началась подготовка к прямой интернет-линии "Глава онлайн"
  • Разработана региональная программа пошагового ремонта лифтового оборудования

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34