Ведется приём заявок и предложений по благоустройству общественных территорий

В эти дни продолжается приём заявок и предложений в администрации Элисты от жителей. Речь идет о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году будет благоустроено 8 общественных территорий. Причем не только в Элисте, но и в районах республики.



До 15 февраля у элистинцев есть время подать заявки на включение городских парков и скверов в программу благоустройства. Затем будут выбраны три общественные территории с максимальным количеством голосов, которые будут внесены в бюллетень для второго этапа рейтингового голосования. Федеральный проект реализуется при активном участии и жителей, и организаций. За ними право отбора объектов.



Планируется, что в Калмыкии проект будет реализован в Элисте, Лагани, Городовиковске, Приютном, Ики-Буруле. А также в поселке Цаган-Аман и в селе Воробьевка. На это предусмотрено более ста миллионов рублей. Львиная доля денежных средств направлена из федерального бюджета, это свыше 81-го миллиона. Это на 30 миллионов больше, чем в предыдущие годы. В республиканской и местной казне также предусмотрены деньги на благоустройство общественных территорий.



Кстати, в списке тех объектов, которые претендуют на благоустройство - стадион «Восточный». Несмотря на холод, ребята увлеченно играют в волейбол и баскетбол. И мечтают о современной и красивой спортивной площадке с уличными тренажерами и хорошим покрытием.



Между тем, в Калмыкии будет создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Среди его функций – и проведение соцопросов населения, в том числе и по выбору общественных территорий. Это и зоны отдыха, и парковки и другие объекты. Специалисты будут составлять эскизные проекты с учетом мнений горожан, и оказывать им профессиональные консультации по вопросам благоустройства. Самые популярные и интересные предложения будут учтены при разработке дизайн-проекта. В эти дни продолжается приём заявок и предложений в администрации Элисты от жителей. Речь идет о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году будет благоустроено 8 общественных территорий. Причем не только в Элисте, но и в районах республики.До 15 февраля у элистинцев есть время подать заявки на включение городских парков и скверов в программу благоустройства. Затем будут выбраны три общественные территории с максимальным количеством голосов, которые будут внесены в бюллетень для второго этапа рейтингового голосования. Федеральный проект реализуется при активном участии и жителей, и организаций. За ними право отбора объектов.Планируется, что в Калмыкии проект будет реализован в Элисте, Лагани, Городовиковске, Приютном, Ики-Буруле. А также в поселке Цаган-Аман и в селе Воробьевка. На это предусмотрено более ста миллионов рублей. Львиная доля денежных средств направлена из федерального бюджета, это свыше 81-го миллиона. Это на 30 миллионов больше, чем в предыдущие годы. В республиканской и местной казне также предусмотрены деньги на благоустройство общественных территорий.Кстати, в списке тех объектов, которые претендуют на благоустройство - стадион «Восточный». Несмотря на холод, ребята увлеченно играют в волейбол и баскетбол. И мечтают о современной и красивой спортивной площадке с уличными тренажерами и хорошим покрытием.Между тем, в Калмыкии будет создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Среди его функций – и проведение соцопросов населения, в том числе и по выбору общественных территорий. Это и зоны отдыха, и парковки и другие объекты. Специалисты будут составлять эскизные проекты с учетом мнений горожан, и оказывать им профессиональные консультации по вопросам благоустройства. Самые популярные и интересные предложения будут учтены при разработке дизайн-проекта.



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